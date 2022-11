Wirbel um abgebauten Bankomaten

Werbung

Für Neo-Ortschef Christian Schaberl (FBL) ist seine Amtszeit stürmisch gestartet. Am 2. November angelobt, hatte der Listen-Ortschef schon Stunden nach seinem Sieg in der Stichwahl mit Gegenwind aus der Bevölkerung zu kämpfen. Anlass war der Abbau des Bankomats der Raiffeisenregionalbank Güssing-Jennersdorf, der seit der Bankschließung im Jahr 2018 im Gemeindeamt installiert war.

Noch mit mittlerweile Altbürgermeister Josef Pfeiffer (ÖVP) besprochen, betont man seitens der Regionalbank, wurde der Bankomat am 24. Oktober abgebaut. Dazu hätten im heurigen Jahr mehrere Gespräche mit dem Gemeindechef stattgefunden, betont man seitens der Raiffeisen.

„In der Gemeinde gibt es einen Bankomat beim Spar und auch bei der Tankstelle Spritkönig ist einer. In einem kleinen Umkreis befinden sich drei Bankomaten und wir haben aufgrund der geringen Anzahl an Behebungen am Standort Gemeindeamt mit dem Bürgermeister vereinbart, dass wir denjenigen abbauen werden. Die Bargeldversorgung der Bevölkerung der Gemeinde Eltendorf ist aufgrund der beiden anderen Automaten gewährleistet. Der Bürgermeister wurde im September und eine Woche vor dem Abbau davon in Kenntnis gesetzt“, teilt Vorstandsdirektor Alfred Weinhofer in einer schriftlichen Stellungnahme fest.

Neo-Ortschef Schaberl, der zum Zeitpunkt des Abbaus zwar gewählt, aber noch nicht offiziell im Amt war, wurde von offizieller Stelle nicht informiert. Die Umstände der „fehlgeschlagenen Kommunikation“ will der Neo-Bürgermeister intern klären und sich dazu noch nicht äußern, „allerdings werde ich in den nächsten Tagen noch ein Mal das Gespräch mit der Raiffeisen Regionalbank suchen. Die Bargeldversorgung liegt auch im Interesse der Bank und nicht nur ausschließlich in dem der Gemeinde“, lässt Schaberl wissen.

Mit Jahresende wird auch in der Nachbargemeinde Königsdorf der Bankomat seitens der Raiffeisen Regionalbank abgebaut. Für Ersatz ist aber gesorgt, verspricht Ortschef Mario Trinkl (SPÖ). Mit Jahresbeginn wird es einen Geldautomat beim Nah & Frisch geben, damit die Bargeldversorgung aufrecht erhalten bleibt. Dazu muss die Gemeinde auch tief in die Tasche greifen, die die Kosten dafür tragen muss.

