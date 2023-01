Erfolgreicher Kurs Übungsleiterausbildung für Kindersport in Jennersdorf

Freudige AbsolventInnen. Elf KursteilnehmerInnen schlossen die Ausbildung erfolgreich ab. Foto: Sportunion

E rstmals fand in Jennersdorf die ÜbungsleiterInnen Ausbildung für Kindersport statt. Die Ausbildung umfasst Basisinhalte in den Bereichen Bewegungsspiele, Gerätelandschaften, Geräteturnen sowie Sichern und Helfen, Ballschule, Basics in Ausdauer, Kraft und Koordination.