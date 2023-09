Vossen Jennersdorf: Theurl bringt Gold heim

Zusammen mit ihrer Teamkollegin Lisa Lintschinger aus Salzburg hat sich die Vossen-Schneiderin Anna Maria Theurl die Goldmedaille geholt. Die Vorgabe lautete dabei, einen Anorak für Angestellte eines Freizeitparks zu designen, nähen und abschließend zu präsentieren. Bei den achten Berufseuropameisterschaften räumt Österreich somit insgesamt 18 Medaillen (sieben in Gold, sechs in Silber und fünf in Bronze) ab und holt in Danzig (Polen) damit die meisten Medaillen aller 32 teilnehmenden Nationen.