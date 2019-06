"Faire Nacht" in Jennersdorf .

Auch in diesem Jahr feierten zahlreiche Besucher die "faire Nacht" des Weltladens in Jennersdorf. Zu Klängen von "Uhudla Libre" wurde getanzt, gefeiert und selbstgemachte Cocktails genossen. Der Reinerlös der Veranstaltung ging an zahlreiche Sozialprojekte.