45 Jahre Stadt Jennersdorf

Am 24. Juni füllten sich ab 17 Uhr die in der Kirchenstraße aufgestellten Tischgarnituren langsam aber sicher mit Gästen aus nah und fern. Sie alle feierten bei angenehmen, sommerlichen Temperaturen und reichlich guter Verpflegung bis in die Nachtstunden hinein. Für die musikalische Untermalung sorgte die Jennersdorfer Stadtkapelle und die Band "Take 5". Ehrengäste wie Stadtpfarrer Franz Brei, Vizebürgermeisterin Gabriele Lechner, Vizebürgermeister Josef Feitl, ÖVP-Bundesrat Bernhard Hirzcy, Königsdorf-Bürgermeister Mario Trinkl, Mühlgraben-Bürgermeister Fabio Halb und Fehring-Bürgermeister Johann Winkelmaier nahmen auch an den Feierlichkeiten teil.

