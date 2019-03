Bei Mogersdorf und Szentgotthard (St. Gotthard) war es am 1. August 1664 zur Schlacht zwischen der Kaiserlichen Armee, der Armee des Heiligen Römischen Reiches und den Truppen des Osmanischen Reiches gekommen. An die 13.000 Soldaten verloren dabei ihr Leben. Zum Gedenken an die etwa 12.000 osmanischen Gefallenen wurde am Mittwoch in Mogersdorf ein 2015 errichteter Obelisk feierlich enthüllt.

Am Festakt nahmen neben der burgenländische Landtagspräsidentin Verena Dunst (SPÖ) auch der stellvertretende türkischen Außenminister Yavuz Selim Kiran und der türkische Botschafter in Österreich, Ümit Yardim, teil. "Der Obelisk zum Gedenken an die am 1. August 1664 gefallenen Soldaten des osmanischen Reiches im Kampf gegen die Habsburger ist ein weiteres wichtiges Zeichen für den Frieden", betonte Dunst laut Landesmedienservice Burgenland.

Das Mahnmal am Schlösslberg, der Friedensweg in Richtung Schlösslberg und der nun offiziell enthüllte Obelisk stünden "für die besondere Friedenskultur, die es hier gibt", so die Landtagspräsidentin. Mogersdorf stehe beispielhaft für eine Kultur des Miteinanders und für kulturelle Vielfalt.

Vize-Außenminister Yavuz Selim Kiran lobte laut Landesmedienservice die guten Beziehungen der Türkei zu Österreich und hob hervor, dass die türkische Gemeinschaft im Burgenland hierzulande gut aufgehoben sei. Er gratulierte Gemeinde und Land für das Friedensdenkmal.