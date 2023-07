Henndorf: Neues TLFA 2000 wird gebührend gefeiert

Die Freiwillige Feuerwehr Henndorf bekommt ein neues Einsatz-Fahrzeug. Nach sorgfältiger Vorbereitung sowie Abstimmung mit Bezirks- und Landesfeuerwehrverband und der Gemeinde hat man sich für ein Tanklöschfahrzeug TLFA 2000 MAN entschieden. „Um im Ernstfall optimal gerüstet zu sein, ist das Fahrzeug genau auf die Anforderungen, die unsere vielfältigen Einsätze mit sich bringen, zugeschnitten“, weiß Kommandant Oberbrandinspektor (OBI) Rene Lukitsch. Um diesen Anlass gebührend zu feiern, veranstaltet die Freiwillige Feuerwehr Henndorf am letzten Juli-Wochenende von Samstag, dem 29. bis Sonntag, 30. Juli ein großes Fest mit buntem Rahmenprogramm und großer Verlosung.

Am Samstag findet der Auftakt mit der Band Skylight im Discozelt samt Barbetrieb statt, und am Sonntag das Antreten der Feuerwehren, die Fahrzeugweihe mit Stadtpfarrer Kanonikus Franz Brei und Frühschoppen mit den Dorfbradlern. Für das leibliche Wohl ist an beiden Tagen bestens gesorgt, für die kleinen Gäste gibt es eine Hüpfburg. „Die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Henndorf freuen sich auf Ihr Kommen!“, verkündet Rene Lukitsch.