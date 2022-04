Brandmelder bei Sattler löste aus

Werbung Bildung Laptops und MINT am GYM Oberschützen

Um 10:32 Uhr heulten die Rudersdorfer Sirenen und die Floriani waren auf dem Weg zum Textilunternehmen "Sattler". Vom Betriebsleiter wurde die Feuerwehr informiert, dass in der Betriebskantine das Kochgut überhitzte und sich in weiterer Folge stark Rauch ausbreitete. Eine Mitarbeiterin entfernte jedoch geistesgegenwärtig das Kochgut und verhinderte so den Ausbruch eines Brandes. Einsatzleiter Thomas Braun erkundete anschließend noch die Küche und konnte Entwarnung geben.

Keine Nachrichten aus Jennersdorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.