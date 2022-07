Daumendrücken für „unsere“ Damen bei Olympiade

Werbung

Seit vielen Jahren sind die Feuerwehrdamen aus Rudersdorf-Berg ein eingeschworenes Team. Bereits 2005 feierten sie mit dem Platz 2 bei der Feuerwehr-Olympiade ihren ersten großen, internationalen Titel. Zwei weitere fünfte Plätze sollten folgen und 2017 dann schließlich der große Erfolg: Die Damentruppe holte den Weltmeistertitel ins Burgenland. In den nächsten Tagen heißt es für die Ladys wieder Daumendrücken, denn das Ziel bei den Feuerwehrweltmeisterschaften in Slowenien ist klar ausgegeben: die Titelverteidigung.

Mit viel Selbstvertrauen im Gepäck traten die Damen am Sonntag ihre Reise an und auch mit dem Wissen, dass ihr 2017 gewonnener Titel wohl einer ist, der in die Geschichtsbücher eingegangen ist. Aufgrund der Pandemie war man nämlich gleich fünf Jahre Weltmeister. Und „so hatte Corona auch was Gutes und ein Märchen für uns bereit“, sagte Gruppenkommandantin Natascha Leitgeb vor der Abreise.

Allzu viel Nervosität wollte man nicht mit nach Slowenien schleppen, aber dafür eine gehörige Portion Teamgeist. „Den braucht es nämlich und der ist unser Geheimrezept. Im Wettbewerb kann es nur funktionieren, wenn jeder einzelne und somit das ganze Team funktioniert. Wir haben alles Mögliche getan und wissen, wo wir hinwollen. Jeder erwartet Großes und wir selbst auch“, erklärt Leitgeb.

Das haben die Damen dann am ersten Trainingstag in Celje auch gleich eindrucksvoll unter Beweis gestellt. „Nach einem kleinen Problem im ersten Probedurchgang konnte im zweiten Durchgang Applaus aus allen Rängen wahrgenommen werden für die nahezu rekordverdächtige Zeit von 35,58 Sekunden“, berichten die Ladys in ihrem Olympiade-Tagebuch.

Dem nicht genug, konnte man am zweiten Trainingstag die Zeit mit 34,93 noch einmal toppen. Ein besonderes Lob gab es auch von Landesfeuerwehrkommandant Josef Kropf, der die Mannschaft seit 20 Jahren kennt und begleitet: „Sie spielen in der obersten Liga mit. Ich glaube, dass am Damensektor nicht mehr viel Besseres nachkommt.“

Auch Landesrat Heinrich Dorner zollte den Ladys vor der Abreise großen Respekt. „Bei den Landesfeuerwehr-Wettkämpfen habt ihr es den Männern gezeigt und jetzt drückt euch das ganze Burgenland die Daumen, dass die Titelverteidigung gelingen mag. Das Land ist stolz auf euch.“

Einer, der am Samstag vor Ort mit dabei sein wird, ist Bürgermeister Manuel Weber: „Ich wünsche euch, dass ihr es miteinander schafft, ihr wisst, was ihr könnt.“

Zuhause in Rudersdorf-Berg werden die Damen übrigens am Sonntag, dem 24. Juli um 15 Uhr, empfangen. Ob die Medaille mit im Gepäck ist? Das erfahren Sie auf www.bvz.at.

