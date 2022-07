Rudersdorf-Berg: Feuerwehrdamen sind Siegerinnen der Herzen

Werbung

2017 holte die Wettkampfgruppe der Feuerwehrdamen den Weltmeistertitel ins Burgenland. Dementsprechend groß waren die Erwartungen, den Titel bei den Feuerwehrweltmeisterschaften in Slowenien zu verteidigen.

„Für uns ist keine Welt zusammengebrochen.“

Trotz Bestzeit beim Herstellen der Löschleitung war ein Podestplatz aufgrund von 20 Fehlerpunkten heuer leider außer Reichweite. Mit Platz 8 in der Gesamtwertung hat man die Heimreise angetreten, die Traurigkeit über den verpatzten Titel hält sich aber, so Trainer Klaus Weber, in Grenzen. „Für uns ist keine Welt zusammengebrochen. Als Team kann man nur gemeinsam gewinnen und verlieren. Wir gehen gestärkt aus dem Wettkampf heraus und richten unseren Fokus jetzt auf das nächste Großereignis“, spricht Weber das Ziel für den Bundesfeuerwehrleistungsbewerb im August in St. Pölten – einen Stockerlplatz – aus. Aber auch ein Antreten bei den nächsten Weltmeisterschaften will man unbedingt wieder erreichen. „Denn so können wir den Auftritt in Slowenien nicht stehen lassen“, hat Weber das Lächeln und die Motivation nicht verloren.

Bei der WM in Slowenien waren rund 2.500 Feuerwehrfrauen und -männer aus 20 Nationen dabei. Die Wettkampfgruppe Zillingtal schaffte es übrigens mit einer Löschangriffszeit von 30,10 Sekunden auf den sechsten Platz.

