Feuerwehren im Einsatz Schwierige Lkw-Bergung in Welten

Foto: FF Welten

A m Donnerstag brachte sich ein Lkw-Fahrer auf der Hauptstraße in Welten in eine besonders missliche Lage . Beim Wenden aus einer Betriebszufahrt geriet der Lkw mit einem Rad in den Straßengraben.