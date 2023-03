94 Jungflorianis abslovierten Wissenstest in Wallendorf

Werbung

Insgesamt 94 Jugendliche im Alter zwischen zehn und 15 Jahren aus 17 verschiedenen Feuerwehren nahmen an den Prüfungen in insgesamt sechs Stufen teil.

Besonders erfreulich war es für Bewerbsleiter und neuen 2. Bezirksfeuerwehrkommandanten-Stellvertreter Willibald Deutsch, dass elf Jugendliche an der Wissenstest Stufe 1 teilnahmen und somit das erste Mal dabei waren.

Auch die anwesenden Ehrengäste, unter anderem die Bürgermeister Josef Korpitsch (Mogersdorf), Mario Trinkl (Königsdorf), Eduard Zach (Heiligenkreuz), Bezirksfeuerwehrkommandant Jochen Illigasch und Bezirksfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Franz Windisch mit den Bezirksstabmitgliedern waren von dem Wissen der Jugendlichen begeistert. Neun Jugendliche absolvierten die höchste und letzte Wissenstest Stufe 6.

Am Ende meinte Deutsch, dass die Jugendlichen, die an diesem Tag Tolles geleistet haben, teilwiese mehr Wissen haben, wie so manches Feuerwehrmitglied. Daher zahlt sich die Vorbereitung und die Unterstützung in den Feuerwehren und auch Familien aus.

Teilnehmende Feuerwehren waren, Dt. Kaltenbrunn Ort und Berg, Doiber, Eisenberg/Raab, Eltendorf, Grieselstein, Gritsch, Heiligenkreuz, Königsdorf Ort, Maria Bild, Neuhaus/Klausenbach, Rohrbrunn, Rudersdorf Berg, St. Martin/Raab Ort und Berg, Wallendorf und Welten.

