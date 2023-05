Michael Laczko aus Doiber holte Landessieg

44 Feuerwehrmitglieder stellten sich am Samstag, dem 29. April im Landesfeuerwehrkommando Burgenland der anspruchsvollsten Prüfung die es im freiwilligen Feuerwehrwesen gibt, dem Bewerb um das Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold. Bei der sogenannten „Feuerwehrmatura" werden bei acht Stationen Fachwissen in Organisation, Technik und Taktik abgefragt und einer entsprechende Bewertung durchgeführt.

Als Sieger ging in diesem Jahr Michael Laczko von der Feuerwehr Doiber, vor Mario Klein aus Günseck und Martin Toth aus Rechnitz hervor. Bewerbsleiter Harald Nakovich: „Ich gratuliere allen zur bestandenen Prüfung. Die burgenländischen Feuerwehren haben damit 36 neue hochqualifizierte Führungspersönlichkeiten die das burgenländische Feuerwehrwesen wesentlich mitgestalten können.“

Insgesamt bestanden 36 Feuerwehrmitglieder diese äußerst selektive Prüfung. Aktuell sind genau 1.494 burgenländische Feuerwehrmitglieder – Männer und Frauen – berechtigt, das Feuerwehrleistungsabzeichen der höchsten Stufe – das FLA in Gold zu tragen. Der Siegerehrung wohnten zahlreiche Ehrengäste unter anderem, Feuerwehrreferent Heinrich Dorner und Landesfeuerwehrkommandant Franz Kropf, bei. „Die Freiwilligen Feuerwehren sind eine wesentliche Stütze im Bereich der Sicherheit und sind immer rasch zur Stelle, wenn Hilfe benötigt wird. Ich gratuliere allen Absolventinnen und Absolventen zu ihrer großartigen Leistung und wünsche ihnen für die weitere Laufbahn in der Freiwilligen Feuerwehr alles Gute“, so Landesfeuerwehrreferent Landesrat Heinrich Dorner

Das Ranking:

1. Michael Laczko (Doiber) 206 Punkte

2. Mario Klein (Günseck) 205

3. Martin Toth (Rechnitz) 204

4. Jakob Feigl (Grafenschachen) 204

5. Alexander Flaschberger (Litzelsdorf) 203

6. Nikolaus Mitrovits (Steinbrunn) 203

7. Christoph Wappel (Grafenschachen) 203

8. Stefanie Arthaber (Bruckneudorf) 202

9. Philipp Handig (Edelstal) 202

10. Nico Nussbaumer (Schattendorf) 201

11. Daniel Horvath (Neusiedl am See) 199

12. Patrick Graupp (Steinbrunn) 199

13. Christian Parapatits (Schachendorf) 199

14. Katharina Baumgartner (Steinberg) 199

15. Angela Scharinger (Neusiedl am See) 198

16. Christopher Nemeth (Weiden am See) 198

17. Martin Tremetzberger (Nickelsdorf) 198

18. Christoph Zwickl (Tadten) 197

19. Markus Thaller (Edelstal) 197

20. Daniel Puhr (Kobersdorf) 196

21. Natascha Frey (Kittsee) 195

22. Wolfgang Kropf (Kukmirn) 195

23. Rafael Patrick Halb (Lenzing Fibers GmbH) 195

24. Alexander Hosch (Bad Tatzmannsdorf) 195

25. Andreas Martinov (Podgoria) 194

26. Manuel Zach (Gerersdorf) 193

27. Markus Scharinger (Neusiedl am See) 193

28. Thomas Lukasch (Edelstal) 193

29. Florian Rodler (Kukmirn) 190

30. Fabian Omasics (Podgoria) 190

31. Michael Kink (Doiber) 188

32. Martin Geißegger (Bildein) 187

34. Christopher Kertelics (Rehgraben) 184

35. Martin Fred Lackner (Neusiedl am See) 181

36. Tobias Windisch (Jois) 175

