Zielgruppen identifizieren

„Das vergessen viele. Ich muss immer überlegen, wie ich meine Kunden erreichen will und wer sie sind. Daraus muss sich dann eine kritische Masse bilden. Das kann sowohl über meine Qualität laufen, aber auch über eine gefundene Nische. Das ist wie Fischen in einem riesigen Teich, ich muss den richtigen Köder für meinen gesuchten Fisch finden.“

Netzwerke finden

„Einzelunternehmen können immer kooperieren, oft schaut aber jeder nur auf sich selber. Neid ist da leider ein großes Sorgenkind. Der Erfahrungsaustausch ist sehr wichtig, gerade für Jungunternehmer.“

Kommunikation optimieren

„Da gibt es den bekannten Kreisky-Schmäh. Wenn es schlecht läuft, muss man präsent sein. Wenn es gut läuft, umso mehr. Die Kommunikation muss durch die Bank stimmig sein. Es ist eine vertrauensbindende Maßnahme.“

Digitalisierung nutzen

„Das ist heute unumgänglich. Der Kunde sucht dich. Wenn du nicht gefunden wirst, dann bist du einfach nicht da. Früher musste man viel mehr Geld ausgeben, um seine Zielgruppe zu erreichen. Man darf aber nicht vergessen, dass Maßnahmen wie ein Webshop organisatorisch aufwendig sind. Das ist nicht zu unterschätzen.“

Corporate Identity ausmachen

„Das Wichtigste für Unternehmen ist zu wissen, was ist meine Vision, was ist meine Mission. Wie stellt sich meine Corporate Identity, also die Persönlichkeit meines Unternehmens, vor?

Dabei geht es nicht nur um das Auftreten gegenüber meinen Kunden, sondern auch um mögliche Lieferanten oder auch Banken. Ein Unternehmen muss seine Philosophie nach außen Leben. Das ist eine der größten Schwächen in dieser Region.“