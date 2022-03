Deutsch-Kaltenbrunn: Feuerstelle geriet außer Kontrolle

Um die Mittagszeit wurde heute die Feuerwehr Deutsch Kaltenbrunn-Berg in den Bereich Rotenberg gerufen. Eine Feuerstellte breitete sich auf die angrenzende Wiese und den Wald aus. In Summe standen 5.000 Quadratmeter in Flammen. Mittels Strahlrohr und Feuerpatschen wurde von den Feuerwehr gelöscht.

Das neue Tunnelfahrzeug, genauer gesagt die enthaltene Schaumzumischanlage, standen hier bereits im Einsatz. Nach fast zwei Stunden konnte Einsatzbereitschaft hergestellt werden. Mit im Einsatz waren auch die Polizei und Feuerwehrarzt Dr. Leonhardt.

