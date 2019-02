Wiese in Mogersdorf stand in Flammen .

Am Dienstag wurden die Feuerwehren Mogersdorf-Ort und Mogersdorf-Berg zu einem Flurbrand nach Mogersdorf-Berg alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr standen ca. 2-3 Hektar Wiese in Brand und drohten in westlicher sowie nördlicher Richtung auf Wälder über zu greifen.