Henndorf: Riesen Fest um neues Feuerwehrfahrzeug

Gleich an drei Tagen wurde ein riesiges Fest mit zahlreichen BesucherInnen aus dem gesamten Bezirk gefeiert. Veranstaltet wurde die dreitägige Feier gemeinsam mit dem Kulturverein „Hennschui“. Am Freitag sorgte Viktor Gernot mit seinem Kabarett für gute Laune, am Samstag rockte „Skylight“ den Dorfplatz. Am Sonntag wartete auf die Gäste ein Aufmarsch der Feuerwehren aus dem Bezirk, für gute Musik sorgte die Stadtkapelle Jennersdorf. Stadtpfarrer Kanonikus Franz Brei und Diakon Willi Brunner hielten den Festgottesdienst.

Pfarrer Franz Brei segnete das neue Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Henndorf. Foto: Hirczy