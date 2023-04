Werbung

Frühlingszeit ist Storchenzeit und auch vom derzeitigen Kälteeinbruch lässt sich Meister Adebar nicht abhalten, wenn es darum geht, das richtige Nest zu finden. Am Karsamstag ist nun auch Frau Adebar in Jennersdorf angekommen und das Storchenpaar am Dach vom "Gasthaus zum Hof" teilt sich ab nun wieder das Nest. Jetzt freut man sich schon auf den Storchen-Nachwuchs, nachdem es im letzten Jahr keine kleinen Adebars in Jennersdorf zu bestaunen gab.

