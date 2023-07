Jennersdorf: Arbeiterkammer erstritt 5.200 Euro

Der Mann aus dem südlichen Burgenland, der bei in der Steiermark angestellt war, konnte aufgrund einer psychischen Erkrankung seinen Dienst für längere Zeit nicht antreten.

Nach einem Besuch beim Hausarzt sollte dieser den Krankenstand dann auch offiziell an die Firma weiterleiten – leider kam die Krankmeldung dort aber nie an. Eineinhalb Wochen später flatterte dem Arbeitnehmer die Kündigung ins Haus. Grund: Er hätte die Arbeit unbefugt verlassen.

Der Arbeitnehmer wandte sich schließlich an die Arbeiterkammer Jennersdorf und Bezirkstellenleiter Reinhard Jud-Mund. Jud-Mund intervenierte in Folge mit einem Schreiben an den Arbeitgeber: „Wir forderten eine Kündigungsentschädigung sowie Sonderzahlungen, insgesamt rund 5.200 Euro.“

Der Arbeitgeber war sich dennoch weiter keiner Schuld bewusst – lenkte nach wiederholter Intervention aber doch ein. Und der Arbeitnehmer bekam sein Geld. Jud-Mund: „Hier kann man sehen, dass es sich auszahlt, die AK im Zweifelsfall zu kontaktieren.“