Ökumenische „Lange Nacht der Kirchen“ in Neuhaus am Klausenbach

Für die ökumenische „Lange Nacht der Kirchen“ am Freitag, dem 2. Juni, wurde vom Organisationskomitee in Neuhaus am Klausenbach der Titel „Füreinander verschieden“ gewählt. Um 18.30 Uhr startet die lange Nacht mit dem Vortrag „Volksfrömmigkeit und Heiligenverehrung“ von Elisabeth Ertl in der katholischen Pfarrkirche in Neuhaus. Anschließend folgt ab 20 Uhr der Flurumgang ab der katholischen Kirche zum Johanneskreuz und zur ehemaligen Burgkapelle. Um 21 Uhr findet der musikalische Empfang durch den Singkreis mit anschließendem Vortrag „Martin Luther und das Erbe der Reformation“ von Erwin Schranz bei der Evangelischen Kirche in Neuhaus statt. Ab 22 Uhr wartet auf die Gäste eine Agape im evangelischen Gemeindesaal. Am 3. Juni findet von 6 bis 10 Uhr der große Flurumgang in Welten und Gritsch statt.

