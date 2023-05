Zwölf Gemeinden ziehen an einem Strang: „AMS Jennersdorf muss bleiben“

Während österreichweit die Arbeitslosigkeit zum ersten Mal seit 25 Monaten wieder steigt, sinken die Zahlen im Burgenland. Die aktuellen Daten zeigen: Die Zahl der Arbeitslosen ist im April österreichweit im Vergleich zum April 2022 um 1,2 Prozent gestiegen. Im Burgenland hingegen wird ein Rückgang von 1,1 Prozent verzeichnet; davon hebt sich der Bezirk Jennersdorf mit minus 5 Prozent deutlich hervor. Den 285 Arbeitssuchenden (132 Frauen und 153 Männer) stehen derzeit 96 offene Stellen und 25 offene Lehrstellen zur Verfügung. Und genau diese positive Entwicklung des Arbeitsmarkes ist auch der Grund dafür, warum das AMS Einsparungsmaßnahmen im Landessüden plant. Konkret in der kleinsten AMS-Geschäfsstelle in Österreich, nämlich jener in Jennersdorf mit derzeit acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

AMS-Chef Braun: „Situation ist paradox“

Die Situation ist paradox, bekräftig auch Jennersdorfs AMS-Geschäftsstellenleiter Harald Braun: „Bestandszahlen sind ein Indikator für Personalberechnungen und will man es drastisch sagen, dann ist der derzeitige Umstand auch der guten Arbeit und der hohen Zahl an Vermittlungen geschuldet.“ Ein Umstand, so Braun, der aber im Landessüden nicht neu ist, nur „bislang wurde das AMS Jennersdorf immer gestützt. Jetzt ist eine kritische Kleinheit erreicht, die seitens der Unternehmensführungen Handlungsbedarf auslöst.“ Jener interne Prozess, der in Gang gebracht wurde, ist dieser Tage auch Thema einer internen Klausur des AMS. Wie es weitergeht? Das wird sich zeigen, aber für Braun steht fest, dass „es für den Bezirk Jennersdorf auf jeden Fall auch weiterhin ein Dienstleistungsangebot vor Ort geben muss.“

Parteien und Gemeinden sind einer Meinung

Nicht allzu oft kommt es vor, dass an einem gemeinsamen Strang gezogen wird - unabhängig von der politischen Coleur. Die Fusion mit dem Stegersbacher AMS kommt für Bürgermeister Reinhard Deutsch (JES) nicht in Frage. „Das ist, als würden wir für gute Arbeit, die man leistet, bestraft werden. Diese Sparmaßnahmen kommen seitens des Bundes und österreichweit sollen 75 Mitarbeiter abgebaut werden. Warum gerade fünf davon bei uns im kleinsten AMS des Burgenlandes? Es war mit der Verlegung des Bezirksgerichts nach Güssing das Gleiche. Wir müssen den Leuten dann erklären, warum sie nach Stegersbach fahren müssen.“

51 Kilometer von Kalch bis Stegersbach

Ein Argument, das auch von der SPÖ aufgegriffen wird. „Eine Schließung des Standortes würde bedeuten, dass Arbeitslose aus Kalch beispielsweise künftig für AMS-Termine einen Weg von 51 Kilometer (eine Strecke nach Stegersbach) auf sich nehmen müssen. Für eine sozial schwache, oft auch in der Mobilität eingeschränkte Gruppe stellt dies eine unnötige Schikane dar“, erklären die Bezirksvorsitzenden Fabio Halb und Mario Trinkl unisono.

FPÖ: Schließung wäre „ignorant“

Auch seitens der Freiheitlichen wäre die Schließung schlichtweg „ignorant“: „Eine zusätzliche Belastung der Burgenländer in Zeiten der allgemeinen Teuerung ist klar abzulehnen. Ich verstehe ja, dass Standorte und aktuelle Voraussetzungen in diesen Zeiten nochmals zu hinterfragen sind, aber diese Ignoranz gegenüber den Voraussetzungen im Südburgenland sucht seinesgleichen“, äußert sich FPÖ-Landesgeschäftsführer Rudolf Smolej.

ÖVP setzt auf Sozialpartner

Und der neue Bezirksparteiobmann der ÖVP, Philipp Kohl, positionierte sich am Dienstag ebenso klar für den Erhalt des AMS. „Wir als ÖVP-Bezirkspartei positionieren uns ganz klar für die Beibehaltung des AMS Standortes. Gott sei Dank haben wir die überzeugten Sozialpartner auf unserer Seite.“

Auch WK für den Erhalt des Standorts in Jennersdorf

Denn neben den politischen Vertretern des Bezirks hat auch die Regionalstelle der Wirtschaftskammer Jennersdorf mit Obmann Josef Kropf eine klare Position bezogen. „Wir sind auf einer Linie mit den politischen Vertretern und ich werde vehement gegen eine Schließung oder eine Reduzierung der Serviceleistungen vorgehen. Mit dem Aufschluss des S7-Gewerbegebietes wird die Jennersdorfer Wirtschaft zusätzlich sehr stark wachsen, und da dann gleichzeitig die Zusammenlegung umsetzen zu wollen, ist für uns sehr negativ behaftet“, gibt Josef Kropf zu verstehen.

AMS-Präsidiumssitzung brachte keine Ergebnisse

Eine komplette Schließung sei laut dem Jennersdorfer Bürgermeister vom Tisch, es ginge jetzt um die Einschränkungen auf zweieinhalb Servicetage pro Woche für immobile Personen, der Rest müsste nach Stegersbach - auch das ist aus der Sicht von Reinhard Deutsch nicht tragbar.

Petition an die Landesgeschäftsstelle

„Die Serviceleistung für die Bürger muss erhalten bleiben und ich werde mich reinhängen, dass das AMS in vollem Umfang offenbleibt. Die Unterstützung aller Bürgermeister aus dem Bezirk wurde mir zugesichert. Diese Woche soll die aufgesetzte Petition, die von allen Gemeindevorstehern unterschrieben wurde, an das AMS Burgenland und den Verwaltungsrat des Arbeitsmarktservices Österreich ergehen“, erklärt Deutsch das weitere Vorgehen.

Der Hintergrund für die Überlegungen, dass AMS Jennersdorf mit der Geschäftsstelle in Stegersbach zu fusionieren, sei zum einen dem Umstand geschuldet, dass das AMS österreichweit 300 Planstellen, die im Zuge der Corona-Pandemie geschaffen wurden, wieder abbauen müsse. Im heurigen Jahr sollen es 75 Stellen sein, 2024 dann 150 und 2025 erneut 75 Stellen.

