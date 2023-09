Typisierungsaktion als kleiner Erfolg verbucht

Am 8. September haben sich bei der Typisierungsaktion in Sankt Martin weitere mögliche Stammzellen-Spender typisieren lassen. „Wir sind stolz auf unsere Burgenländerinnen und Burgenländer, die bei den mittlerweile vier durchgeführten Aktionstagen ihre Hilfsbereitschaft unter Beweis gestellt haben,“ sagt ÖVP-Landesparteiobmann Christian Sagartz, für den die Typisierungsaktion der Jungen ÖVP ein wertvoller Beitrag ist, um das Leben von Leukämieerkrankten zu retten. Die Obfrau der Jungen ÖVP Burgenland Vanessa Tuder betont: „Mit dem Verein 'Geben für Leben' möchten wir zeigen, wie einfach es ist, zu helfen und Leben zu retten. Daher schaffen wir im Rahmen unserer Aktion in allen sieben Bezirken vom Norden bis zum Süden die Möglichkeit, sich als Stammzellen-Spender typisieren zu lassen. Die nächste Aktion ist für Oktober geplant. Anmeldungen sind wieder unter www.jvpburgenland.at möglich.“