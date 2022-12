Gemeinsamer Budgetbeschluss in Eltendorf: „Positives Zeichen“

Werbung

Der einstimmige Budgetbeschluss ist „ein positives Signal“, zeigt sich Ortschef Christian Schaberl (FBL), der mit keiner Mehrheit im Gemeinderat ausgestattet ist, erfreut. Zuvor habe man zwei sehr konstruktive Arbeitssitzungen gehabt, die der Ortschef als Weg für eine weiterhin gute fraktionsübergreifende Zusammenarbeit sieht.

„Ich bin da schon sehr dankbar und schätze es, dass es ein gemeinsames Arbeiten auch ohne Mehrheit im Gemeinderat gibt“, so Schaberl.

Unterschiedliche Preise für das Wasser

Wie in vielen Gemeinden, musste auch Eltendorf die Wasser-und Kanalgebühren für das kommende Jahr deutlich erhöhen.

Mit drei unterschiedlichen Wasserversorgern, fallen die Gebührenerhöhungen in der Gemeinde Eltendorf allerdings recht unterschiedlich aus. Während die Wassergenossenschaften Eltendorf und Zahling die Gebühren für die rund 270 Haushalte nicht erhöhen mussten, sind jene 140 Haushalte, die an den Wasserverband Unteres Lafnitztal angeschlossen sind, von einer Erhöhung um 25 Cent betroffen.

Erhöht wird auch die Kanalgebühr, allerdings für alle Haushalte in der Gemeinde. „Von der 25 prozentigen Steigerung ist es uns aber gelungen, dass wir nur 15 Prozent weitergeben müssen“, erklärt Schaberl.

Investitionen in Bauland, Breitband und Schule

Investiert hingegen wird im kommenden Jahr in den Ausbau des Breitbandinternets und die Baulandmobilisierung. Auch ein riesengroßes Projekt will man in der Gemeinde angehen, nämlich die Sanierung der Volksschule.

„Hier soll in einem ersten Schritt einmal ein Sanierungskonzept erarbeitet werden“, erklärt der Ortschef. Im Mai soll der Kindergartenzubau fertiggestellt werden.

