Jennersdorf beschließt Rekordbudget

23 Prozent mehr Kosten für Wasser, eine 25-prozentige Preissteigerung beim Kanal, die 3-fachen Energiekosten, erstmals Gehälter über 3 Millionen Euro — dem Jennersdorfer Haushaltsvoranschlag 2023 gehen die Superlativen nicht aus.

Das Rekordbudget, welches erstmals die Marke von 10 Millionen Euro überspringen wird, sei aber, so Stadtchef Reinhard Deutsch, trotz aller Herausforderungen der Teuerungen, im Interesse der Bürgerinnen und Bürger entstanden. „Von der 23-prozentigen Erhöhung der Wasser- und Kanalgebühren, haben wir uns entschieden, nur 9 Prozent an die Haushalte weiterzugeben“, erklärt Deutsch. Dies geschah, entgegen aller anderen Beschlüsse, die einstimmig gefallen sind, ohne Zustimmung der FPÖ. Diese Erhöhung, so Deutsch, war notwendig, auch wenn sie deutliche Mehrbelastungen bringt.

Diese Gebührenerhöhungen machen uns nicht glücklich, sind aber unumgänglich. reinhard deutsch Bürgermeister

Der Stadtchef kündigt auch an, dass man den Rechnungsabschluss 2022 abwarten möchte, um die finanzielle Lage der Gemeinde besser einschätzen zu können und im Bedarfsfall noch einmal nachjustieren werde. „Diese Gebührenerhöhungen machen uns nicht glücklich, sind aber unumgänglich“, so Deutsch.

Unumgänglich für den Ortschef ist auch ein neues Modell zur Berechnung der Kanalabgaben. Hier will man, so Deutsch, gerechter werden. Derzeit zahlen die Jennersdorferinnen und Jennersdorfer pro Quadratmeter. „Ob man hier mehr oder weniger verbraucht spielt keine Rolle und das ist unfair“, erklärt Deutsch. Frühestens 2024 will man daher auf das neue Modell umsteigen. Bis dahin wurde der Infrastrukturausschuss beauftragt, das neue Modell auszuarbeiten.

Stadt macht 2023 neue Schulden

Mit dem Budgetbeschluss hat man auch die Aufnahme von zwei Darlehen in der Höhe von 2,5 Millionen Euro gefasst. 1,7 Millionen für den Rathausumbau und 800.000 Euro für Hochwasserschutzmaßnahmen.

Einsparungen hingegen gab es bei den Subventionen für Vereine. „Das Niveau konnte man aber weitgehend halten“, wollte Deutsch keine konkreten Zahlen nennen.

