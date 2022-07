Planungsphase für die Henndorfer Schule geht voran

Werbung

Derzeit sind ÖVP-Vizebürgermeisterin Gabriele Lechner und Stadtrat Franz Müller noch dabei, mögliche Fördermittel für die Henndorfer Volksschule zu lukrieren.

„Im Vordergrund steht der Kultur- und Veranstaltungssaal. Wegen der Schule selbst schauen wir noch; aber sie soll trotzdem auch bleiben. Eine Schulklasse würde die Räumlichkeiten für sechs Stunden brauchen, die restliche Zeit wäre eine andere Nutzung möglich“, erklärt Gabriele Lechner. Es werde außerdem die Möglichkeit einer Schwerpunktschule ausgelotet; dazu wollte Lechner noch nichts Genaueres sagen.

Für das stark sanierungsbedürftige Gebäude wurde von einer Henndorfer Architektin ein Plan für ein Veranstaltungshaus mit schönem Vorplatz mit einer Kapazität von 150 bis 200 Personen entworfen; die Kostenschätzung liegt derzeit bei 1,5 Millionen Euro. „Es sind schon irrsinnig viele Dinge zu sanieren, und allein die Schule ist zu wenig. Es sollen auch Sommerveranstaltungen abgehalten werden können“, erklärt Franz Müller.

Lechner fügte an, dass generell eine vielseitige und breite Nutzung auch in Richtung Seminare, Yogagruppen etc. angedacht sei. „Nachdem wir wissen, in welche Förderschiene das Projekt fällt, wird es gemeinsam mit den Architekten im August dem Gemeinderat präsentiert“, hat sich Vizebürgermeisterin Gabriele Lechner zum Ziel gesetzt.

Keine Nachrichten aus Jennersdorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.