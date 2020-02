Jennersdorfer KUZ wird verkauft, Mehrzweckhalle kommt .

Gleich zwei weitreichende Entscheidungen brachte die 20. Gemeinderatsitzung in Jennersdorf. Einerseits wird das Kulturzentrum an Claudio Cocca verkauft, andererseits soll in Jennersdorf eine Mehrzweckhalle entstehen. Als Baubeginn wird 2021 angepeilt.