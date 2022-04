Pfeiffer tritt in Eltendorf nicht mehr an

Werbung Bildung Laptops und MINT am GYM Oberschützen

Vor fast genau zehn Jahren ging Bürgermeister Josef Pfeiffer als Nachfolger von Alexander Wiesner in den Kampf um die Position des Bürgermeisters von Eltendorf. Im kommenden Herbst zieht er dann einen persönlichen Schlussstrich. Ein Nachfolger steht für den passionierten Uhudler-Erzeuger Pfeiffer schon fest, nämlich sein bisheriger Stellvertreter Hannes Siemeister. „Positive Erfahrungen als Vizebürgermeister, ein kompetentes Team, viele Unterstützer und Freunde in Eltendorf und Zahling sowie der Rückhalt meiner Familie, daher freue ich mich auf die Arbeit in der Gemeinde und trete im Herbst als Spitzenkandidat an!“, erklärt Hannes Siemeister.



