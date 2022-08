Karl Halmann: Zuerst Neuhaus, dann die Welt

Werbung

In Neuhaus am Klausenbach wird der Stimmzettel bei der Gemeinderatswahl am 2. Oktober um eine Partei reicher. Karl Halmann tritt mit seiner „Partei mit Herz (HERZ)“ zur Wahl an. „Mir ist die Menschlichkeit sehr wichtig. Die haben wir in letzter Zeit etwas verloren“, erklärt der pensionierte Kaufmann. So würde er bei einer erfolgreichen Wahl auf sein Gemeinderatsentgelt verzichten und es lieber hilfsbedürftigen Menschen spenden. Auch weitere Punkte seines Wahlprogramms, wie etwa ein Startbonus für jedes neugeborene Kind oder die Schaffung eines Hilfefonds für Armutsbetroffene, gehen in eine ähnliche Richtung. „Mir ist auch die Umwelt und der Schutz von Tieren ein großes Anliegen“, erklärt Karl Halmann. Die Gesundheit und ein verbessertes Freizeitangebot, insbesondere für Kinder, nehmen mit Projekten wie einer Rutsche für das Freibad oder einer besseren Sportförderung schon ab Schulalter auch einen gewichtigen Punkt im Wahlprogramm ein. Großes Ziel bei der Wahl ist der Einzug in den Gemeinderat.

„Ich will auch nicht der SPÖ oder der ÖVP Stimmen wegnehmen, sondern der MFG“, erklärt er. „Wie diese auftritt, ist teilweise staatsfeindlich. Ich bin zwar auch für eine Selbstbestimmung, allerdings selbst geimpft.“ Bei dieser Wahl wird der 66-Jährige alleine kandidieren und nicht bei der Bürgermeisterwahl antreten, denn das habe „als Kleinpartei keinen Sinn.“ Die Ziele für die Zukunft sind allerdings hochgesteckt. „Die Gemeinderatswahl soll nur der Beginn sein. Wenn ich hier erfolgreich bin, hoffe ich auf mehr Leute, die meinen Weg mitgehen, um dann vielleicht irgendwann bei Landtags- und Nationalratswahlen anzutreten“, gibt sich Karl Halmann ambitioniert.

