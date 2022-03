Korpitsch geht in Mogersdorf erneut ins Rennen

Beim Gemeindeparteitag der ÖVP wurde Langzeitbürgermeister Josef Korpitsch einstimmig zum Spitzenkandidat für die Gemeinderatswahl im Herbst gewählt.

Im Rahmen der Sitzung wurden auch die Ortsparteileitungen neu gewählt. Josef Korpitsch bleibt Gemeindeparteiobmann und als seine Stellvertreter fungieren Philipp Kohl, Thomas Kloiber und Martin Schrei. Auch die Ortsparteien wurden gewählt. In Mogersdorf wurde Philipp Kohl, in Deutsch Minihof wurde Thomas Kloiber und in Wallendorf wurde Martin Schrei zum Parteiobmann gewählt.

