Am Sonntag wurde der „Lebensmittelpunkt“ feierlich eröffnet. Sehr besonders an dem Gesundheitszentrum ist: es bietet hausärztliche Versorgung, Therapie und regionale Nahversorgung in einem.

Daniel Fenz Der „Lebensmittelpunkt“ wurdefeierlich eröffnet.

„Eine Arztpraxis und ein Lebensmittelgeschäft unter einem Dach sind einzigartig“, sagte Bürgermeister Helmut Sampt im Zuge der feierlichen Eröffnung stolz. Hinter dem Projekt steht Allgemeinmediziner Ernst Eicher, der sein Zentrum als „Katalysator“ für die Gemeinde bezeichnet. Auf knapp 450 Quadratmeter stehen den Patienten sechs Behandlungsräume, ein Warteraum, eine Kinderspielecke und eine Hausapotheke zur Verfügung. Am 26. Juli wird die Ordination offiziell für die Patienten geöffnet.

Am 4. Oktober folgt dann mit dem Projekt „GesundheitsNetzwerk Raabtal“ der nächste Startschuss. „Dank und Anerkennung gebührt auch den 14 Mitarbeitern für die vorbildliche und sehr engagierte Arbeit, die hier geleistet wird“, sagte Landtagspräsidentin Verena Dunst bei der Eröffnung.