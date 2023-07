SV Heiligenkreuz: Auf eine Brettljause ins Waldstadion

Der SV Heiligenkreuz weiß, was seinen Gästen schmeckt: jede Menge Fußballvergnügen und dazu eine „guade Jaus'n und an kühlen Wein.“ Unter diesem Motto lud man am vergangenen Wochenende nämlich zum Heurigen ins Waldstadion ein.

Am Freitag wurde auch der Kader für die neue Saison präsentiert, ehe es für die Kicker gegen den TUS Bad Waltersdorf auf den grünen Rasen ging. Die Niederlage ließen sich die Kicker und Gäste dann nicht ganz so gut schmecken, wie die Heurigenjause. Am Samstag feierte dann die neu formierte U23 ihre Premiere gegen den UFC Sulz, inklusive 4:2-Heimsieg.