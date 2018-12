Das Kärntner Unternehmen Kostmann GmbH wird ab Jänner 2019 zwei so genannte Klappbrücken errichten. Die 127 beziehungsweise 106 Meter langen Brücken überspannen künftig die Lafnitz sowie den Lahnbach. Die Auftragshöhe beträgt 17,3 Millionen Euro. Die Arbeiten werden bereits Anfang Jänner starten, die Fertigstellung ist im August 2021 geplant.

Diese besondere Baumethode kommt bei der ASFINAG erstmals zur Anwendung. Klappbrücken werden vorgefertigt angeliefert und dann von einem Mittelpfeiler aus aufgeklappt. „Diese neuen, innovativen Brückensysteme haben mehrere Vorteile“, sagt ASFINAG-Geschäftsführer Andreas Fromm. „Die Errichtung selbst ist äußerst umweltschonend und auch die Wartung dieser Brücken ist weniger aufwändig.“

Die neue 28 Kilometer lange Schnellstraße S 7 führt von Riegersdorf in der Steiermark bis zur Staatsgrenze bei Heiligenkreuz im Burgenland. Die ASFINAG investiert in diesen Neubau in Summe etwa 700 Millionen Euro.