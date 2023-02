Jennersdorfer Faschingsumzug ist gelungen

Viele Feierwütige von nah und fern zog es am Samstag in die Stadtgemeinde, geschätzt wurden 2000 bis 2500 Leute. „Ich bedanke mich bei den Einsatzkräften. Laut der ersten Einschätzung waren heuer um die Hälfte weniger Einsätze notwendig als in den vergangenen Jahren“, zeigt sich Veranstalter Gernot Schmid zufrieden.

Gutes Beispiel

Dass es zur feucht-fröhlichen Faschingszeit mit großem Menschenandrang zu späterer Stunde zu Reibereien kommen kann, bleibt leider nie ganz aus. Die offizielle Pressestelle der Polizei mit Helmut Marban als Ansprechperson konnte - zum Glück - aber von keinen wilden Ausschreitungen berichten. „Es kam zu vier Anzeigen wegen Körperverletzung, einer Anzeige wegen Sachbeschädigung und einer Verlustanzeige“, bestätigt Helmut Marban.

Bürgermeister Reinhard Deutsch ist froh, dass Jennersdorf noch steht: „Es hat keine Beschwerden gegeben und die Leute haben sich anscheinend schon auch zurückgehalten. Das war eine gute Organisation seitens Gernot. Bei der Nachbesprechung mit Polizei und Bezirkshauptmannschaft, was man besser machen könnte, werde ich mich gerne dazusetzen.“

Keine Nachrichten aus Jennersdorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.