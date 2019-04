Die neue S7 birgt auch neue Herausforderungen für die Feuerwehren, die entlang des Straßenverlaufes ihren Einsatzbereich haben. Ein Novum für die Wehren ist die Ausweitung dieses Einsatzbereiches auf Tunnel. Einer davon wird in Rudersdorf errichtet. Mit einer Länge von rund 2,9 Kilometern ist er der längste der drei Tunnel, die entlang der neuen S7 errichtet werden. Weitere Tunnel werden in Königsdorf (rund 630 Meter) und in Speltenbach in der Steiermark (1 Kilometer), errichtet.

Um für die Herausforderungen gerüstet zu sein, wurden und werden Schulungen der Tunnelportalfeuerwehren und deren Ergänzungskräfte abgehalten. Aktuell fand in Deutsch Kaltenbrunn eine dieser Schulungen statt. Durchgeführt wurde sie von Andreas Reiter von der Feuerwehr Deutsch Feistritz, die bereits hohe Erfahrungswerte in der Tunnelbetreuung hat, ist sie doch für den Gleinalmtunnel zuständig.

Um für den Ernstfall gerüstet zu sein, erhalten die Feuerwehren Jennersdorf, Rudersdorf, Eltendorf und Deutsch Kaltenbrunn je ein Tunnelrüstlöschfahrzeug und die dazugehörige Ausbildung. Weiters werden aber auch die Ergänzungskräfte mit Ausrüstung, Material und Schulungen soweit aufgerüstet, um diesen neuen Herausforderungen gewachsen zu sein.

Die Schulungen werden großteils in der Steiermark, in der Landesfeuerwehrschule in Lebring, abgehalten werden. Aber auch Schulungen an anderen nationalen und internationalen Standorten sind geplant.

Neun Tunnelfeuerwehren im Südburgenland

Im Bezirk Güssing betrifft dies die Wehren Kukmirn, Neusiedl/Güssing und Limbach. Im Bezirk Jennersdorf die Wehren Rudersdorf, Eltendorf, Königsdorf, Jennersdorf, Rohrbrunn und Deutsch Kaltenbrunn. Auf der steirischen Seite sind dies die Wehren Fürstenfeld, Bierbaum und Altenmarkt. Die Anzahl könnte sich aber noch nach oben hin ändern.