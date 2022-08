Gute Stimmung beim Finale des ORF-Sommerfestes in Jennersdorf .

Bei Sonnenschein fand am Freitag das ORF-Sommerfest zum letzten Mal in diesem Jahr in Jennersdorf statt. Gemeinsam mit der Stadtkapelle Jennersdorf sorgten die Radio Burgenland Band und „take5music“ in der Kirchenstraße für gute Stimmung.