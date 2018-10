Der Lebensmittelhändler Billa baute im Vorjahr sein Filialnetz stark aus. Österreichweit wurden 31 neue Filialen errichtet, im Bezirk Jennersdorf gab es bislang nur eine Billa-Filiale, nämlich in der Bezirkshauptstadt. Mit 6. Dezember wird sich das ändern, denn die Eröffnung der neuen Filiale in Heiligenkreuz steht kurz bevor.

„Der neue Standort in Heiligenkreuz bietet den Kunden künftig ein reichhaltiges Angebot an frischen Produkten in ansprechendem Ambiente, darüber hinaus schafft BILLA weitere Arbeitsplätze in der Region“, heißt es von Unternehmensseite. Über die genaue Anzahl an neuen Arbeitsplätzen wollte der Konzern keine Angaben machen, aber es werden rund 20 neue Jobs in der Region entstehen.

Auch in Sachen Nahversorgung ist die Eröffnung der Billa-Filiale von dringender Notwendigkeit. Aktuell gibt in Heiligenkreuz noch einen kleinen Nahversorger. Der Bau des neuen Supermarktes wäre aber auch im Hinblick auf den bevorstehenden Ausbau des Gewerbeparks und der dadurch entstehenden zusätzlichen 100 Arbeitsplätze, ein wichtiger Schritt.