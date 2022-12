Heiligenkreuz Blumen für mehr Klimaschutz aus dem Klassenzimmer

Lesezeit: 2 Min BR BVZ Redaktion

Regionalleiter Wolfgang Lang und Bankstellenleiterin Nicole Kopeszky-Unger nehmen die Blumen im Beisein von Direktorin Monika Gangl sehr gerne in Empfang. Foto: Raiffeisen

S eit zwei Jahren stehen die Themen Nachhaltigkeit und Umweltschutz in der Volksschule Heiligenkreuz ganz oben am Stundenplan. Mit Blumen will man jetzt auch in der Bevölkerung für mehr Bewusstseinsbildung schaffen.