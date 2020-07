Das Werk des oberösterreichischen Faserherstellers Lenzing, wird auch in den nächsten beiden Monaten mit reduzierter Leistung arbeiten. Die Unternehmensführung beschloss, die bereits seit der Covid-19-Krise bestehende Kurzarbeit, bis Ende September hin zu verlängern.

„Aktuell sind wir noch in Kurzarbeit, wir werden aber bis September verlängern. Unsere Produktion läuft aber teilweise weiter“, erklärte Geschäftsführer Bernd Zauner gegenüber der BVZ. Mittlerweile könne man auch langsam Licht am Ende des Tunnels erkennen. „Das Beschäftigungsniveau steig t langsam und es geht bergauf. Weil wir ein international tätiges Unternehmen sind, können wir hier auch nicht von einzelnen Märkten ausgehen, aber der weltweite Markt erholt sich langsam. Es geht in die richtige Richtung, das ganze wird aber noch eine Zeit dauern“, fasste Zauner zusammen.

Schon 2019 gab es einen ungewollten Produktionsstopp in Heiligenkreuz, als ein Kabelbrand an einer heiklen Stelle den Betrieb zur Zwangspause verbannte.