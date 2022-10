Lenzing fährt zweite Produktline herunter

Dass der Standort der Firma Lenzing einer der wichtigsten Industriestandorte im Burgenland ist, bleibt unumstritten. Die Energiekrise hat aber auch vor dem Paradeunternehmen keinen Halt gemacht ( die BVZ berichtete ).

Aufgrund der hohen Gaspreise sei es derzeit nicht möglich, in Heiligenkreuz profitabel zu produzieren. Eine erste Produktlinie wurde bereits heruntergefahren, eine zweite folgt in Kürze, wie es seitens des Unternehmenssprechers auf Nachfrage der BVZ heißt.

Der Großteil der Belegschaft — Lenzing beschäftigt rund 340 Mitarbeiter am Standort Heiligenkreuz — wurde mit 1. September zur Kurzarbeit angemeldet. Man sei in enger Abstimmung mit dem AMS, wie lange man die Kurzarbeit in Anspruch nehmen könne.

Laut AMS-Chef Harald Braun, der ebenfalls auf die gute Kommunikation mit dem Unternehmen hinweist, sei das nicht länger als Dezember möglich. Das Werk in Heiligenkreuz ist zu über 90 Prozent von Gas abhängig. Schon im Frühjahr hat die Konzernführung angekündigt, es auf andere Energiequellen umzurüsten.

Eine große Rolle spielt hier auch die geplante Errichtung der Freiflächen-Photovoltaikanlage in Güssing. Seitens des Landes ist man hier in enger Abstimmung mit der Energie Burgenland und dem Unternehmen, heißt es aus dem Büro des Landeshauptmannes.

