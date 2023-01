Lenzing verlängert Kurzarbeit bis Juni

Werbung

Das Arbeitsmarktservice Burgenland hat dem Antrag des Faserherstellers Lenzing stattgegeben: Die Kurzarbeit für einen Großteil der rund 340 Beschäftigten, die schon seit September in Kraft ist, wurde jetzt rückwirkend von 1. Jänner bis 30. Juni verlängert.

Als einen der Hauptgründe führt das Unternehmen die gestiegenen Energiepreise an. Seitens des AMS Jennersdorf hieß es auch, dass der Absatz an Fasern weltweit stark zurückgegangen und die Lager am Standort Heiligenkreuz derzeit voll seien.

