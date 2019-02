Obwohl der Brand am frühen Morgen des 1. Februars nun fast zwei Wochen zurückliegt, mit den Folgen kämpft der Faserhersteller Lenzing noch immer. Auch wenn dabei niemand verletzt wurde, richtete der Kabelbrand in einem der Schalträume großen Schaden an. „Der Brand war relativ lokal beschränkt, wir arbeiten auch schon mit Hochdruck an der Reparatur. Aber die Kabel müssen erneuert werden und das dauert“, erklärt Geschäftsführer

Der Brand richtete folgenschwere Schäden an. | Marousek

Dr. Bernd Zauner auf BVZ-Nachfrage. Deshalb steht die Produktion jetzt still. Wann es wieder weitergehen kann, steht laut Zauner noch nicht fest: „Ich kann leider kein genaues Datum nennen.“ Das Problem beim Brand: Alle drei Maschinen-Linien liefen in diesem Schaltraum zusammen. Hinter hervorgehaltener Hand wird gemunkelt, dass erst im Mai die Produktion wieder vollständig zum Laufen käme.

Auch zum Schadensausmaß kann der Geschäftsführer noch keine genauen Auskünfte geben. Der Auslöser für den Unfall blieb bis dato ebenfalls ungeklärt. „Wie der Brand zustande gekommen ist, wird noch untersucht. Es dürfte sich aber um einen technischen Defekt gehandelt haben. Aber eine finale Ursache haben wir noch nicht. Wir wissen wo es passiert ist, aber nicht warum“, fasst Zauner zusammen.

Arbeiter müssen Urlaub abbauen

Für viele Beschäftigte heißt es nun zuhause bleiben. Geschäftsführer Zauner beruhigt aber: „Keiner muss sich um seinen Arbeitsplatz fürchten.“ Viele Mitarbeiter helfen bei der Beseitigung des Schadens mit. „Unter Mithilfe wird von unseren eigenen Arbeitern aufgeräumt, da gibt es viele anfallende Hilfsarbeiten. Natürlich versuchen wir, jetzt auch Urlaub abzubauen“, erklärt Zauner die weitere Vorgehensweise.