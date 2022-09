Versorgung mit Wasser ist gesichert

Werbung Ende der Sommersaison Anzeige Sauna, Heudampf, Schokolade & Karamell: Entspannung in der Therme Bük

18 Gemeinden und ungefähr 30.000 Menschen werden vom Wasserleitungsverband jeden Tag versorgt. „Es ist eigentlich ganz einfach. Ohne unseren Verband würden die Menschen kein Trinkwasser erhalten“, streicht der Geschäftsführer Richard Vettermann die Wichtigkeit heraus.

Der Verband zählt acht Hochbehälter mit einem Inhalt von insgesamt 7,2 Millionen Liter Wasser. Dazu neun Pumpwerke, die pro Stunde 370.000 Liter Wasser transportieren. Die 30.000 Bewohner der Bezirke Güssing und Jennersdorf werden mit den 520 Kilometer langen Leitungen und 838 Hydranten versorgt.

„Es geht ja nicht nur um die privaten Haushalte. Auch Betriebe und vor allem touristische Einrichtungen werden von uns versorgt“, zeigt der Obmann des Wasserverbandes, Franz Kazinota, die weiteren Funktionen auf. Zurzeit funktioniert das auch alles problemlos. „Allerdings gibt es einige größere Probleme, auf die wir in Zukunft achten müssen“, erklärt Richard Vettermann.

Preissteigerung macht sich bemerkbar

Eines davon ist die Instandhaltung der teilweise alten Gerätschaften und Leitungen, einhergehend mit hohen Kosten. „Natürlich kostet es etwas, die Geräte zu warten und zu erneuern. Dazu kommt noch der zurzeit hohe Strompreis. Wir brauchen aber, auch aufgrund der schwierigen Topografie, einiges an Strom, um die Versorgung sicherzustellen. Das schlägt sich dann natürlich auch alles auf den Wasserpreis für den Endkunden nieder“, erklärt der Geschäftsführer.

Wenig Niederschlag wird zum Problem

Ein weiteres großes Thema ist der fehlende Niederschlag. „Es hat in den letzten Jahren im Schnitt viel weniger geregnet als in den Jahren davor. Man bemerkt das, da der Grundwasserspiegel immer weiter sinkt. Im sandigen Gebiet vielleicht etwas langsamer, in Schottergebieten etwas schneller, aber er sinkt überall“, gibt Richard Vettermann zu denken. Um dem entgegenzuwirken, sollen die Speichervolumen ausgebaut werden.

Black-Out-Schutz soll ausgebaut werden

Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Schutz vor einem möglichen Black-Out, damit selbst im schlimmsten Fall die Wasserversorgung gesichert ist.

„Momentan wären wir gerüstet, dass wir für drei bis vier Tage die Wasserversorgung aufrecht erhalten. Da wir aber, würde ich meinen, zur kritischen Infrastruktur zählen, wollen wir Geld investieren, damit in Zukunft eine längere Versorgung möglich ist. Hierfür soll eben das Speichervolumen erhöht werden, um mehr Wasser lagern zu können, dazu sollen Photovoltaikanlagen und Aggregate die wichtigsten Anlageteile weiter betreiben“, erklärt Geschäftsführer Richard Vettermann.

Ab Mitte 2023 soll dann im Falle eines Stromausfalls die Wasserversorgung für ein bis zwei Wochen garantiert sein.

