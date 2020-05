Es ist ein erster Sieg für die Henndorfer, die sich für den Erhalt ihrer "Dorfschule" einsetzten. In ungewohnter Geschlossenheit stimmten alle Fraktionen schlussendlich für einen Sanierungsversuch der Volksschule in Henndorf. Am kommenden Donnerstag wird das Thema jedoch noch durch den Gemeinderat gehen müssen und erst dort wird es eine bindende Entscheidung geben. Die Chancen, dass die kleine Schule noch länger erhalten bleibt, sind wohl so hoch wie noch nie.

