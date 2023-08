Jennersdorfer Bücherei gibt Terminaviso für den Herbst

Ein beliebter Termin ist laut Michaela Bacher das allmonatliche Treffen der „Mios Büchermäuse“, bei dem die Kleinsten (bis drei Jahre) in Erstkontakt mit Büchern kommen. „Das wird sehr gut angenommen und besucht, darüber freuen wir uns natürlich. Das nächste Treffen findet am 11. September von 15.30 bis 17 Uhr in der Bücherei statt. Dort wird gereimt, gesungen, gebastelt und gelesen und wenn es das Wetter zulässt, ist ein Spaziergang geplant“, gibt Michaela einen Ausblick.

Für den 29. September um 19.30 Uhr hat die Stadtbücherei einen Kabarettabend organisiert. Ulli Brantner und Elke Körbitz aka „Die Menopausen“ präsentieren ihr neues Programm „Die bessere Hälfte“. Die Vorstellung findet beim Gasthaus Breinwirt in Grieselstein statt.

Den 7. Oktober können sich Geschichtefans rot im Kalender anstreichen: Die Wahlkanadierin und Autorin Martina Freitag hält eine deutsch/englische Lesung in der Bücherei mit dem Titel „A Jennersdorf childhood in wartime Austria“ (Aufwachsen in Jennersdorf in Zeiten des Krieges). Diese wird in Kooperation mit dem historischen Verein Pulverturm veranstaltet.