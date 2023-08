Wirtschaftsbund Jennersdorf lud zum Sommerfest

„Wirtschaftsbund goes Hochkogl“ unter diesem Motto fand das Sommerfest der Bezirksgruppe Jennersdorf statt. Zahlreiche Gäste folgten der Einladung ins idyllische Uhudlerviertel in Eltendorf. Bei kulinarischen Schmankerln von Gastronom Matthias Mirth und Gitarrenklängen von Martin Rosenberger wurde geplaudert und gefeiert. Als Ehrengäste konnte Bezirksobmann und Gastgeber Josef Kropf an diesem Abend gleich zwei Wirtschaftskammerpräsidenten begrüßen: Peter Nemeth und seinen steirischen Kollegen Josef Herk, weiters die Landtagsabgeordnete Melanie Eckhardt, ÖVP-Bezirksparteiobmann Philipp Kohl, WB-Direktor Ulf Schneller und WK-Direktor Rainer Ribing.