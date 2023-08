Feuerwehr Mogersdorf verhindert weitläufige Überflutungen

Die Freiwillige Feuerwehr Mogersdorf wurde am Freitag Nachmittag von der Landessicherheitszentrale zu Pumparbeiten alarmiert, um Keller aus zu pumpen und Verklausungen zu beseitigen, um eine großflächige Überflutung zu vermeiden. Am meisten spitzte sich die Lage bei der Pumpstation des Hochwasserschutzes in Mogersdorf zu. Zur Unterstützung wurden die Feuerwehren Mogersdorf-Berg und Maria Bild nachalarmiert. Insgesamt mussten neun Einsätze abgearbeitet werden. Um 21 Uhr 15 konnten alle Einsatzkräfte abrücken und die Einsatzbereitschaft wieder herstellen.