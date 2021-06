Zwölf Stunden und sieben Minuten oder anders gesagt 240 Kilometer absolvierten die Jennersdorfer Hof-Radler von Montag bis zum heutigen Mittwoch. Bei einer Sitzung seien die Hobby-Radfahrer auf die Idee gekommen, anlässlich von "100-Jahre-Burgenland" einmal durch das Land zu fahren.

Im Vorfeld wurden Sponsoren angesprochen, um Geld für die Förderwerkstätte Jennersdorf zu lukrieren. "Fast alle Ortschefs haben zugesagt zu spenden, das gesammelte Geld geht an die Förderwerkstätte hier", freut sich Radfahrer Heinz Gumhold. Zwischen 1.500 und 2.000 Euro seien an Spenden zusammengekommen.

Das Ziel sei gewesen, Jennersdorf im gesamten Burgenland zu vertreten. Innerhalb von drei Wochen wurde dann das ganze Projekt auf die Beine gestellt. Am Sonntag ging es mit den Fahrrädern raus nach Kittsee, ab Montag wurde dann mit Übernachtungen in Eisenstadt und Bad Tatzmannsdorf wieder in den Süden geradelt. Im Durchschnitt fuhren die Radfahrer auf ihren E-Bikes rund 20 Stundenkilometer, einmal wurden 65 Stundenkilometer als Höchstgeschwindigkeit erreicht.