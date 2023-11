Ciao Bello: Nur mehr drei Hunde erlaubt

Der Antrag kommt von Bürgermeister Reinhard Deutsch selbst, der sich oft mit Beschwerden über die Anzahl von Hunden und übermäßigem Gebell in Jennersdorf konfrontiert sieht. „Der Beschluss soll die Anzahl von Hunden regulieren und mir ein Instrument für eine Richtlinie bereitstellen. Die Beschwerden gehen dann sowieso weiter an die Bezirkshauptmannschaft“, erklärt Deutsch. Allem vorweg: Züchter und Haushalte, die bereits mehr als drei Hunde besitzen, sind von der Regelung ausgenommen, da rückwirkend nichts erwirkt werden kann.

Schwarze Schafe in der Hundehaltung

Die Größe der Hunde ist zukünftig bei der Anmeldung egal; ähnliche Beschlüsse gibt es auch in anderen Gemeinden. „Es handelt sich bei uns in Jennersdorf um drei bis vier Hundehalter, die Probleme machen und wo sich die Anrainer dann bei mir beschweren. Der Amtstierarzt kann bei artgerechter Haltung auch nichts machen“, führt der Bürgermeister die Hintergründe des Beschlusses an.