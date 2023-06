Neuer Billa in Jennersdorf: 13.000 Artikel, keine Flächenversiegelung

Es war ein fließender Übergang von der alten Filiale, die am Mittwoch um 13 Uhr ihre Türen für immer schloss, und der Eröffnungsfeier gegenüber auf der anderen Straßenseite zwei Stunden später. Nach vier Monaten Bauzeit und der Verdoppelung der Verkaufsfläche befindet sich in der alten Hoferfiliale nun auf 1200 Quadratmeter ein Markt, in dem Kunden ab heute, Donnerstag, rund 13.000 Artikel finden; darunter auch Regionales. „Diese Mischung aus Billa und Billa Plus ist eigentlich der erste dieser Art, sozusagen ein Hybridmarkt. Hier wurde dank eines stimmigen Konzepts etwas richtig cooles auf die Beine gestellt, dem Herz und Seele erst durch die Mitarbeiter verliehen wird. Und bei diesen 35 Mitarbeitern möchte ich mich bedanken“, sagte Vertriebsdirektor Peter Gschiel bei der Ansprache. Als Besonderheiten hob er die Größe, das regionale Angebot, die Salatbar und die hauseigene Konditorei - in der man sogar Hochzeitstorten bestellen kann - hervor.

Bürgermeister Reinhard Deutsch begrüßt die Renovierung sehr: „Dieses Gebäude ist fast zehn Jahre leergestanden, es war fast eine Ruine. Ich bin froh, dass diese Lösung gefunden wurde und bedanke mich, dass hier in Jennersdorf gebaut wurde.“ Zum Abschluss gab Stadtpfarrer Franz Brei, der natürlich nicht fehlte, seinen Segen, und wünschte viel Glück und Erfolg.

Insgesamt wurden am Standort vier Millionen Euro investiert; durch LED Beleutung innen und außen werden 40 Prozent Energie gespart. Was mit der alten Filiale passiert, ist laut Vertriebsmanager Jürgen Wolf noch unklar.