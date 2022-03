Neun Lehrer und zehn Schüler positiv

Bis zum Wochenende wird jetzt einmal wieder für eine Woche zuhause gelehrt und gelernt. "Am Wochenende schalten wir uns mit den Behörden noch einmal kurz, wenn sich die Lage entspannt öffnen wir, sonst verlängern wir um fünf Kalendertage", erklärt Direktor Hannes Thomas. Über das "Distance Learning" sei er erfreut: "Ich kann das sonst hier nicht verantworten. Die Situation in Jennersdorf ist eine Katastrophe. Ich bin deshalb froh, dass die Gesundheitsbehörde diesen Schritt beschlossen hat." Für die Jennersdorfer sei die Umstellung aber kein großes Problem, denn alle Schülerinnen und Schüler, sowie das Lehrpersonal verfügen über iPads. "Wir sind da schon erprobt, auch die ersten Klassen. Schon heute gibt es den ersten Online-Unterricht", so Thomas. Die Schülerinnen und Schüler wurden bis zum Abholen der Eltern weiter beaufsichtigt.

Bildung Laptops und MINT am GYM Oberschützen

Keine Nachrichten aus Jennersdorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden